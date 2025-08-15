Ричмонд
Первый в России трамвай для узкой колеи приехал в Ростов

Первый трамвай «Синара», специально разработанный под уникальную для России узкую колею Ростова (1435 мм), прибыл в город для испытаний. Об этом сообщает пресс-служба производителя компании «Синара-ГРТ».

Источник: пресс-служба "Синара-ГРТ"

Трамвай отправили в депо для ходовых и сертификационных испытаний. После настройки систем водители-испытатели проверят его работу на городских путях без пассажиров. На линию трамвай выйдет после завершения всех тестов и получения сертификата.

«Трамвай “Синара” не является переделкой модели на стандартную колею, он изначально спроектирован нами именно под эти условия эксплуатации.

При этом мы сохранили акцент на максимальной пассажировместимости и удобстве обслуживания«, — подчеркнул гендиректор “Синара-ГРТ” Сергей Шунин. Вагон может двигаться без контактной сети до 3 км и вмещает до 308 пассажиров.

В рамках концессионного соглашения в Ростов-на-Дону планируется поставить 76 таких трамваев.