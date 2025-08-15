Хранящаяся в МГУ мумия принадлежала обеспеченному египтянину средних лет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Группа российских ученых провела комплексный анализ хранящейся в Музее антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова мумии и определила, что останки принадлежат древнему египтянину в возрасте 40−60 лет, который мог обладать высоким социальным статусом. Исследователи также реконструировали черты лица мужчины, сообщила пресс-служба вуза.
Авторами работы выступили сотрудники НИИ и Музея антропологии МГУ совместно с коллегами из Сколтеха, Института археологии РАН и Института этнологии и антропологии РАН. Исследование выполнено в рамках деятельности Научно-образовательной школы МГУ «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». С помощью методов радиоуглеродного датирования российским ученым удалось установить возраст мумии — 3080 лет.
«Это означает, что исследуемый индивид жил в эпоху правления XVIII — первой половины XIX династии Нового царства, когда египетское государство достигло апогея своего развития и стало империей, включавшей земли современных Ливана, Сирии, Израиля и части Судана. Морфологические признаки и данные компьютерной томограммы позволили определить пол и возраст индивида: это был мужчина 40−60 лет», — говорится в сообщении.
Египтянин обладал ростом в пределах 165−169 см. Ученые обнаружили на фрагментах его бедренных костей разрастания (остеофиты), которые могли быть связаны с возрастными изменениями организма. При этом хроматографический анализ кожи показал, что бальзамирующий состав включал в себя свыше 200 соединений, в том числе смолу сосны.
«Сложная и качественно проведенная процедура мумификации, а также многокомпонентный состав бальзамирующих веществ позволяют предположить, что этот человек обладал высоким социальным статусом. На основании данных компьютерной томографии была выполнена реконструкция лица египтянина по методу Михаила Герасимова. В настоящее время ведется работа над гиперреалистичной трехмерной реконструкцией внешности мумифицированного», — уточняют исследователи.
Как мумия попала в коллекцию МГУ.
Древнеегипетская мумия дополнила коллекцию Музея антропологии МГУ благодаря профессору университета Александру Бабухину, который приобрел ее во время командировки в Египет и, вернувшись в Москву в 1876 году, подарил экспонат основателю музея Дмитрию Анучину. Подробные обстоятельства приобретения мумии сегодня неизвестны, пояснили в вузе.
«Фрагменты погребальных бинтов мумии сохранились лишь на спине. Распеленать мумию могли в антикварной лавке, где ее, вероятно, приобрел Бабухин, или во время сеанса распеленания — популярном во второй половине XIX века развлечении состоятельной публики», — отметили в МГУ.
Мумия является объектом комплексных исследований с 2016 года. Для ее изучения применяются такие методы, как газовая хроматография и масс-спектрометрия, исследование текстиля, спорово-пыльцевой анализ и другие.
«Исследовательская группа планирует продолжить комплексное изучение двух других мумий из коллекции Музея антропологии, используя иные методы исследования, включая гистологический анализ и анализ палеоДНК», — сообщили в пресс-службе университета.