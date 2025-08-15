Хранящаяся в МГУ мумия принадлежала обеспеченному египтянину средних лет

Египтянин обладал ростом в пределах 165−169 см. Ученые обнаружили на фрагментах его бедренных костей разрастания (остеофиты), которые могли быть связаны с возрастными изменениями организма. При этом хроматографический анализ кожи показал, что бальзамирующий состав включал в себя свыше 200 соединений, в том числе смолу сосны.