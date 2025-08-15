Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Демском районе Уфы организуют подвоз воды из-за ремонтных работ

В Демском районе Уфы назвали адреса для подвоза воды.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Уфе 20−21 августа жителям Демского района предстоит временно остаться без центрального водоснабжения. Причиной является завершающийся этап строительства нового водопровода, требующий подключения к существующим сетям.

Как сообщил глава районной администрации Иван Иванов, отключение воды запланировано с 11:00 20 августа до 10:00 следующего дня. Для обеспечения населения организована работа 22 водовозов, которые будут доставлять техническую воду по утверждённому графику.

Адреса точек раздачи воды опубликованы в официальных телеграм-каналах администрации, размещены на информационных стендах у подъездов и в домовых чатах.

Управление гражданской защиты района организовало круглосуточное дежурство. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону: +7 (347) 281−13−00.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.