В Демском районе Уфы организуют подвоз воды из-за ремонтных работ

На следующей неделе в Уфе 20−21 августа жителям Демского района предстоит временно остаться без центрального водоснабжения. Причиной является завершающийся этап строительства нового водопровода, требующий подключения к существующим сетям.
Как сообщил глава районной администрации Иван Иванов, отключение воды запланировано с 11:00 20 августа до 10:00 следующего дня. Для обеспечения населения организована работа 22 водовозов, которые будут доставлять техническую воду по утверждённому графику.
Адреса точек раздачи воды опубликованы в официальных телеграм-каналах администрации, размещены на информационных стендах у подъездов и в домовых чатах.
Управление гражданской защиты района организовало круглосуточное дежурство. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону: +7 (347) 281−13−00.
