В Москве выхлопные газы сравнялись с прочими вредными веществами от машин

«Раньше было больше выхлопных газов, когда было много двигателей внутреннего сгорания, более грязное было топливо. Вот, сейчас выхлопные и невыхлопные источники сравнялись 50 на 50. А это собственно дорожная пыль, это шины, это дорожное полотно, это дорожная разметка, тормозные системы — которые поставляют в атмосферу целый ряд токсичных химических элементов», — рассказал Касимов на пресс-конференции.