Брестчанин поджег родительский дом жены в Дрогиченском районе

В Дрогиченском районе пенсионер поджег родительский дом супруги.

Источник: Комсомольская правда

В Дрогиченском районе пенсионер поджег родительский дом своей супруги, в который семья приезжала на лето, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Супруги живут в Бресте, однако на лето приезжают в частный дом, который достался супруге от родителей. Супруг — любитель выпить лишнего, и в тот вечер тоже был нетрезв. Жена пыталась отправить его отдохнуть, но это мужчине не понравилось, и он учинил скандал. После чего зашел в сарай, схватил канистру с бензином, облил порог дома и поджег его.

Женщина, увидев происходящее, побежала к соседке и позвонила спасателям и в милицию.

В результате пожара дом частично поврежден.

