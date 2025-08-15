Брестчанин поджег родительский дом жены в Дрогиченском районе

В Дрогиченском районе пенсионер поджег родительский дом своей супруги, в который семья приезжала на лето, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Супруги живут в Бресте, однако на лето приезжают в частный дом, который достался супруге от родителей. Супруг — любитель выпить лишнего, и в тот вечер тоже был нетрезв. Жена пыталась отправить его отдохнуть, но это мужчине не понравилось, и он учинил скандал. После чего зашел в сарай, схватил канистру с бензином, облил порог дома и поджег его.
Женщина, увидев происходящее, побежала к соседке и позвонила спасателям и в милицию.
В результате пожара дом частично поврежден.
Мы писали, что правоохранители пресекли коррупционную схему при продаже кормовых добавок в Беларуси: возбуждено 19 уголовных дел против 11 человек.
Кроме того, в Бобруйске возбудили уголовное дело против должностных лиц госпредприятия. Они украли у предприятия новую лавочку и садовые качели.