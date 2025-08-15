Брестчанин поджег родительский дом жены в Дрогиченском районе

Супруги живут в Бресте, однако на лето приезжают в частный дом, который достался супруге от родителей. Супруг — любитель выпить лишнего, и в тот вечер тоже был нетрезв. Жена пыталась отправить его отдохнуть, но это мужчине не понравилось, и он учинил скандал. После чего зашел в сарай, схватил канистру с бензином, облил порог дома и поджег его.