Завершен демонтаж корпусов танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

Проведенные работы позволили снизить высоту корпусов судов и минимизировать количество выступающих элементов палубного оборудования для последующей установки коффердамов. Три фрагмента танкеров находятся в стабильном состоянии, срезанные части размещены на палубах затонувших судов и надежно закреплены. Утечек нефтепродуктов не зафиксировано.