В Таганроге реализуется сотрудничество по сохранению культурного наследия города

В Таганроге подписано соглашение о сотрудничестве между Сбером и Таганрогским музеем-заповедником. Цель соглашения — развитие партнерских отношений музея и банка, направленное на повышение вовлеченности жителей и гостей города в изучение литературного и историко-культурного наследия Таганрога.
Церемония подписания прошла в торжественной обстановке в мемориальном актовом зале Литературного музея А. П. Чехова.
— Для нас особенно ценно участвовать в проектах, которые сохраняют культурный код и уникальные традиции донского края. Подписанное соглашение открывает новую страницу в совместной деятельности банка и музея. В апреле мы вместе с музеем помогали высадить вишневый сад на территории мужской гимназии, где раньше учился Антон Павлович Чехов. Закрепить память об известном писателе и его вкладе в историко-культурное наследие города планируем в одном из таганрогских офисов банка. Он станет продолжением нашей стратегии ответственного бизнеса, который развивается вместе с регионами, уважая их традиции, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По словам директора Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизаветы Липовенко, культура выступает связующим звеном между поколениями прошлого и настоящего. И подобное сотрудничество обеспечивает надежную поддержку сохранению культурного достояния. Совместными усилиями планируется не только раскрыть новые аспекты истории Таганрога, но и реализовать проекты, объединяющие финансовую деятельность с богатством культурных традиций. Этот союз станет очередным важным этапом сохранения памяти о выдающихся деятелях, таких как Антон Чехов.