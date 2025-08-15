В Таганроге реализуется сотрудничество по сохранению культурного наследия города

— Для нас особенно ценно участвовать в проектах, которые сохраняют культурный код и уникальные традиции донского края. Подписанное соглашение открывает новую страницу в совместной деятельности банка и музея. В апреле мы вместе с музеем помогали высадить вишневый сад на территории мужской гимназии, где раньше учился Антон Павлович Чехов. Закрепить память об известном писателе и его вкладе в историко-культурное наследие города планируем в одном из таганрогских офисов банка. Он станет продолжением нашей стратегии ответственного бизнеса, который развивается вместе с регионами, уважая их традиции, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.