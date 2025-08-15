Эксперт оценила закон о защите прав на интеллектуальную собственность

«Антимонопольным органом предложен компромиссный и достаточно элегантный ход: зафиксировать на уровне закона о защите конкуренции, что соответствующие иммунитеты не применимы к случаям, если осуществление прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) при введении товаров в оборот носят антиконкурентный характер и не могут быть признаны допустимыми по иным основаниям», — пояснила Акимова.