Эксперт оценила закон о защите прав на интеллектуальную собственность

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Закон об ограничении антимонопольных иммунитетов при недобросовестном использовании прав на интеллектуальную собственность в случае его принятия усилит контроль за ограничением конкуренции и защитит рынок от недобросовестной практики, таким мнением поделилась с РИА Новости член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, руководитель антимонопольной практики BGP Litigation Ирина Акимова.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала законопроект, который снимает часть защиты с правообладателей интеллектуальной собственности. Документ создан для снижения рисков монополизации товарных рынков. Предполагается, что иммунитеты не будут применяться в случае, если действия участников рынка направлены на ограничение конкуренции.
Сейчас же правообладатель, пользуясь госзащитой от недобросовестной конкуренции, сам может безнаказанно злоупотреблять своим доминирующим положением, вступать в картели и иные антиконкурентные соглашения, считают в ФАС.
«Антимонопольным органом предложен компромиссный и достаточно элегантный ход: зафиксировать на уровне закона о защите конкуренции, что соответствующие иммунитеты не применимы к случаям, если осуществление прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) при введении товаров в оборот носят антиконкурентный характер и не могут быть признаны допустимыми по иным основаниям», — пояснила Акимова.
Также предлагается наделить правительство правом определить случаи допустимости соглашений, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности, добавила она.
Это оптимальное решение для изрядно затянувшейся проблемы, которое позволит повысить эффективность антимонопольного контроля и пресекать недобросовестную практику, считает собеседник агентства.
По словам Акимовой, сейчас действующее законодательство дает правообладателям возможность определять условия обращения таких товаров: завышать их стоимость, принимать решения об отказе в поставке или предусматривать условия об эксклюзивности для недопущения размытия своего товарного знака.
Такие действия, прикрывающиеся защитой интеллектуальной собственности, могут иметь признаки злоупотребления доминирующим положением, считает Акимова.
В качестве одного из примеров эксперт приводит случай с фармацевтической компанией, которая необоснованно отказала в заключении договора поставки лекарственного препарата, защищенного патентом.
Тогда суд поддержал решение ФАС признать компанию злоупотребившей доминирующим положением и согласился с тем, что в этом случае речь идет не о распоряжении правом на РИД, а о фактическом влиянии на рынок обращения товаров.