В ручье Воронежского центрального парка разрослись нимфеи

Черных и бургудских принцесс воронежцы могут увидеть в Центральном парке. Водяные лилии с такими красивыми названиями и оттенками разрослись в ручье зеленой зоны. На днях ландшафтные архитекторы рассадили растения, пересадив их в 30 новых контейнеров с добавлением удобрений. Растения поместили обратно в воду на глубину 40−80 сантиметров, распределив их дальше по ручью, сообщили в городском управлении экологии.
В парке кроме классической белой представлены несколько сортов нимфей. «Черная принцесса» — кувшинка темно-вишневого цвета (вплоть до почти черного) с крупными цветами, до 15−18 см в диаметре. Почти не уступают ей по размеру и цветы «Бургунди Принцесс» — они отличаются красно-рубиновым цветом и тонким приятным ароматом. Сорт редко встречается среди водных лилий в водоемах из-за сложной приживаемости, но в Воронежском центральном парке этим нимфеям очень комфортно. Сорт «Притяжение» — очень ароматная водяная лилия чашевидной формы 18−20 см в диаметре — с красными лепестками и беловатыми прожилками, с ярко-желтыми тычинками.
Нимфея не просто очень красивое растение, а также санитар для водоемов. Первоначально, в 2020-м, лилии высадили в озеро в центральной части парка. Однако из-за холодных родников оно не подошло растениям, поэтому их пересадили в ручей. И там цветы прекрасно прижились из-за более прогретой воды, илистого дна и спокойного течения. С тех пор нимфеи радуют воронежцев каждое лето.