В ручье Воронежского центрального парка разрослись нимфеи

В парке кроме классической белой представлены несколько сортов нимфей. «Черная принцесса» — кувшинка темно-вишневого цвета (вплоть до почти черного) с крупными цветами, до 15−18 см в диаметре. Почти не уступают ей по размеру и цветы «Бургунди Принцесс» — они отличаются красно-рубиновым цветом и тонким приятным ароматом. Сорт редко встречается среди водных лилий в водоемах из-за сложной приживаемости, но в Воронежском центральном парке этим нимфеям очень комфортно. Сорт «Притяжение» — очень ароматная водяная лилия чашевидной формы 18−20 см в диаметре — с красными лепестками и беловатыми прожилками, с ярко-желтыми тычинками.