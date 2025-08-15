Ричмонд
В Новосибирске астрономы засняли звездопад Персеид

Снимок самого яркого метеорного потока августа сделали всего в 50 км от города.

Специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) зафиксировали звездопад Персеид — один из самых впечатляющих метеорных потоков года, пик активности которого приходится на эту неделю, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Метеорный поток — это упорядоченное движение частиц в космосе, выброшенных кометой и вращающихся вокруг неё. Частицы Персеид были изначально выброшены кометой под воздействием солнечного нагрева», — отметили в пресс-службе.

Снимок ученым удалось сделать в 50 км от Новосибирска. По словам специалистов, при идеальных условиях наблюдатели могут увидеть до двух метеоров в минуту.

«Персеиды — один из самых заметных и мощных метеорных потоков, а их пик активности совпадает с летом, когда наблюдать за ними особенно комфортно. Всё это делает Персеиды популярными среди любителей астрономии», — добавили в НГУ.

Когда Земля пересекает поток, она сталкивается с множеством частиц, которые на небе кажутся вылетающими из одной точки, создавая впечатляющий звездопад.