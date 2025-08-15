В Новосибирской области невесты стали моложе

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику, согласно которой в регионе заметно помолодели невесты. В 2025 году женщины чаще всего вступали в брак в возрасте 22−24 лет, а мужчины в 23−26 лет. За четыре года средний возраст невест снизился с 23 до 21 года, тогда как женихи в среднем оставались в диапазоне 22−29 лет.