В Новосибирской области невесты стали моложе

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику, согласно которой в регионе заметно помолодели невесты. В 2025 году женщины чаще всего вступали в брак в возрасте 22−24 лет, а мужчины в 23−26 лет. За четыре года средний возраст невест снизился с 23 до 21 года, тогда как женихи в среднем оставались в диапазоне 22−29 лет.
Самыми юными брачующимися оказались 25 девушек и 11 парней младше 18 лет. В пяти парах оба партнера ещё не достигли совершеннолетия, уточнили в ведомстве.
Новосибирская область с её молодыми невестами и женихами заметно выделяется на фоне других регионов России. По данным портала «Реестр ЗАГС», средний возраст вступающих в брак по стране в 2025 году составляет 35,2 года для мужчин и 33,1 года для женщин, что говорит о том, что женитьба сразу после окончания вуза пока не является массовым трендом.