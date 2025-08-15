В Екатеринбурге решили радикально бороться с уличными торговцами

Власти Екатеринбурга начали бороться с уличными торговцами путем конфискации их имущества. Об этом сообщили в telegram-канале «Екатеринбург. Главное», который считается близким к городской администрации.
«Это совершенно новый подход, и опробован он накануне Дня города. Практика будет продолжена. Имущество, которое использовалась как инструмент совершения правонарушения, вывезено на склад», — уточнили в паблике.
В посте уточняется, что раньше владельцы тележек с кукурузой и сладкой ватой получали протокол о правонарушении, после чего просто его выкидывали. Сейчас так не получится.
Кроме того, администрация Екатеринбурга вынесла на публичные слушания требования к уличным аттракционам. Борьба с незаконными уличными развлечениями идет уже несколько лет.