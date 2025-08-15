Беглов запустил инновационное оборудование в онкоцентре Петербурга

Санкт‑Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) работает с 2011 года, и за все время его существования там появилось 198 высоких технологий для лечения рака, 24 из которых единственные в своем роде. Отмечается, что радиотерапию в 2024 году получили более 4,5 тыс. пациентов. Каждый месяц в стационаре лечатся около 4 тысяч пациентов.