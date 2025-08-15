Беглов запустил инновационное оборудование в онкоцентре Петербурга

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов 15 августа принял участие в запуске робот-ассистированной хирургической системы «Da Vinci» в Онкологическом центре имени Н. П. Напалкова. Новое оборудование позволяет хирургам выполнять операции с высокой точностью, минимизируя риски осложнений, и будет применяться в урологии, гинекологии, торакальной и ЛОР-онкологии, а также при вмешательствах на органах брюшной полости.
Онкоцентр имени Напалкова — один из лучших и самых современных в стране. Система «Da Vinci» откроет новые возможности для проведения высокотехнологичных операций. Всем жителям города должно быть доступно самое передовое лечение.
Установка системы открывает новый этап развития центра и позволит Петербургу выйти на уровень 170 тыс. высокотехнологичных операций в год. Во время визита Беглов и директор онкоцентра Владимир Моисеенко возложили цветы к памятной доске академику Напалкову, создателю проекта единого онкоцентра. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
«Появление такого аппарата в городе и в нашем центре, мне кажется, очень позитивный шаг, и наша задача — как можно быстрее освоить его и выбрать нишу, которая может использоваться для хирургического лечения онкологических больных. Большое спасибо, Александр Дмитриевич». — подчеркнул Моисеенко.
Санкт‑Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический) работает с 2011 года, и за все время его существования там появилось 198 высоких технологий для лечения рака, 24 из которых единственные в своем роде. Отмечается, что радиотерапию в 2024 году получили более 4,5 тыс. пациентов. Каждый месяц в стационаре лечатся около 4 тысяч пациентов.