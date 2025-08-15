Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 17 по 22 августа 2025

Горячую воду отключат в двух округах Иркутска с 17 по 22 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение горячей воды в Иркутске с 17 по 22 августа 2025 коснется Правобережного и Свердловского округов. Это связано с проведением ремонтных работ. По информации оператора тепловых сетей города, специалистам предстоит устранить все неполадки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.

Отключение горячей воды в Иркутске с 17 по 22 августа 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Петрова, 64 и Нижняя Набережная, 14, а также магистрального трубопровода перед Глазковским мостом, — говорится в сообщении оператора.

Адреса, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 17 по 22 августа 2025, можно посмотреть в фотокарточках, представленных ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области зафиксирован десятимиллионный звонок в Систему-112. Такого количества обращений набралось за девять лет работы.