Рассказываем, где пройдет отключение горячей воды в Иркутске с 17 по 22 августа 2025

Отключение горячей воды в Иркутске с 17 по 22 августа 2025 коснется Правобережного и Свердловского округов. Это связано с проведением ремонтных работ. По информации оператора тепловых сетей города, специалистам предстоит устранить все неполадки, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.