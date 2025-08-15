Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км

Автомобильные заторы начинаются от развилки на село Приозерное. На каждом километре работают сотрудники ГИБДД, они регулируют транспортный поток и пресекают попытки отдельных автомобилистов «проскочить» в обход очереди.
За бортом +30 градусов, поэтому воду от волонтеров автомобилисты принимают с благодарностью. Водителям также раздают брошюры, где указаны контакты волонтеров Красного Креста, а также перечислена помощь, которую они готовы оказать автотуристам.
«Мы информируем граждан, которые стоят в очереди на досмотр к Крымскому мосту, о том, что у нас в палаточном лагере есть комната матери и ребенка, где мамы с детьми могут отдохнуть, занять ребенка, развлечь играми», — рассказала РИА Новости Крым волонтер Анна.
Как рассказал директор департамента по реагированию на ЧС российского Красного Креста Михаил Соловьев, в среднем они раздают порядка 2 тонн воды в сутки.
«Идет огромный поток людей. В среднем в день расход — это две тонны воды, но в зависимости от интенсивности. В конце рабочей недели эта интенсивность возрастает. Также к нам поступают обращения от семей с маленькими детьми, которых необходимо сопроводить до нашей комнаты ожидания, чтобы в комфортных условиях они могли подождать, пока их родители преодолеют пробку», — сказал он.