Паслер и Орлов обсудили судьбу КСК «Олимп» и ДК «Химмаш» в Екатеринбурге

По словам господина Орлова, по культурно-спортивному комплексу «Олимп» готовятся документы по передаче в муниципальную собственность. Это необходимо чтобы единственное в микрорайоне Компрессорный культурно-спортивное учреждение гарантированно сохранило свой профиль и продолжило работу.