Для проведения капремонта в Колосовской школе ищут нового подрядчика

Изначально на ремонт школы предполагалось выделить около 110 млн рублей, контракт с ООО «Ростпромстрой» был подписан в 2024 году. Однако в процессе проведения ремонта подрядчик существенно отстал от сроков и договор с ним расторгли. За выполненные работы питерская компания получила более 50 млн рублей, более 100 млн она выплатила в качестве неустойки за сорванные сроки.