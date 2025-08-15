Ричмонд
Для проведения капремонта в Колосовской школе ищут нового подрядчика

С прежним, компанией «Ростпромстрой» из Санкт-Петербурга, контракт был расторгнут.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области объявили о поисках нового подрядчика для завершения капитального ремонта Колосвской средней школы. Прежде эти работы проводила питерская компания «Ростпромстрой», однако она с задачей не справилась. Согласно заявке, стоимость контракта составляет около 50,7 млн рублей, работы должны быть завершены к 15 декабря 2025 года.

Изначально на ремонт школы предполагалось выделить около 110 млн рублей, контракт с ООО «Ростпромстрой» был подписан в 2024 году. Однако в процессе проведения ремонта подрядчик существенно отстал от сроков и договор с ним расторгли. За выполненные работы питерская компания получила более 50 млн рублей, более 100 млн она выплатила в качестве неустойки за сорванные сроки.

На сегодняшний день в школе осталось сделать достаточно большой объем работ: завершить ремонт крыши, обновить лестничные конструкции, окна, двери и пол, установить систему видеонаблюдения. Итоги аукциона по поиску нового подрядчика будут подведены 26 августа.