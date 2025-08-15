Ричмонд
Восемь кандидатов сняли с выборов в Ростовской области из-за судимостей

Несколько кандидатов не допустили на выборы на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области нескольких кандидатов не допустили к участию в предстоящих выборах. Об этом рассказал председатель донского Избиркома Андрей Буров.

— Контрольно-ревизионные службы выявили восемь случаев сокрытия сведений о судимости. Кроме того, в регистрации было отказано трем кандидатам, у которых обнаружилось гражданство иных государств, — прокомментировал Андрей Буров.

Проверки в составе контрольно-ревизионных служб проводят около 100 представителей МВД, ФНС, Росреестра и других ведомств. Специалисты также выявили более 10 млн рублей незаконных пожертвований в избирательные фонды. Средства вернули жертвователям.

