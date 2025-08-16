Опрос: подготовка к осеннему периоду

Вместе с приходом осени изменения происходят не только в погоде и световом дне, но и во внутреннем состоянии людей. Меняется настроение, самочувствие, ритм жизни и привычки. Кто-то чувствует прилив вдохновения и спокойствия, а кто-то усталость, упадок энергии или сезонную грусть.