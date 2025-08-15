Арктические ледники России теряют по 25 гигатонн льда в год

«На наших арктических архипелагах, где основное наше оледенение сосредоточено, по дистанционным данным — сейчас это очень здорово можно сделать — мы можем оценить потери массы льда на этих архипелагах. Вы видите, что особенно активно начали ледники сокращаться — 2014−2023 год. 25 гигатонн в год, а предыдущий период — восемь всего», — рассказала Соломина.