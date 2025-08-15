Зафиксировано стремительное расширение корональной дыры на Солнце

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. На обращенной к Земле стороне Солнца зафиксирован стремительный рост крупной корональной дыры, площадь которой за сутки увеличилась примерно на 50%, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
«Сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, что свидетельствует о формировании особенно плотного потока солнечного ветра», — говорится в сообщении лаборатории.
Согласно прогнозу, повышение скорости солнечного ветра начнется 18 августа и к 19−20 августа может достичь 800−900 км/с. Это в 2−2,5 раза выше обычных показателей. До этого времени, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли, по прогнозам, останется спокойным.