Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зафиксировано стремительное расширение корональной дыры на Солнце

Сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, указали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. На обращенной к Земле стороне Солнца зафиксирован стремительный рост крупной корональной дыры, площадь которой за сутки увеличилась примерно на 50%, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

«Сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, что свидетельствует о формировании особенно плотного потока солнечного ветра», — говорится в сообщении лаборатории.

Согласно прогнозу, повышение скорости солнечного ветра начнется 18 августа и к 19−20 августа может достичь 800−900 км/с. Это в 2−2,5 раза выше обычных показателей. До этого времени, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли, по прогнозам, останется спокойным.