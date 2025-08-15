Euractiv: в НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине

Первыми на сделку с Трампом пошли Нидерланды, пообещав профинансировать покупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Вскоре к ним присоединились Дания, Швеция и Норвегия, которые суммарно внесут тоже 500 млн долларов. В среду о выделении 500 млн долларов на эту программу заявила Германия, говорится в статье.
Поэтому американские военные арсеналы и оружейные заводы остаются критически важными для реализации этой цели, пишет издание.
«Нет ни единого способа обойти американскую промышленность, поскольку европейские запасы и возможности военно-промышленного комплекса в ближайшее время будут исчерпаны», — сказал Euractiv один из чиновников НАТО, добавив, что потребность Украины в определенных военных поставках «огромна».
В соответствии со схемой, известной как «список приоритетных потребностей Украины» (PURL), Киев уточняет свои потребности в вооружении, после чего этот список проверяется Вашингтоном на предмет наличия требуемых вооружений, а затем «упаковывает» их в пакеты стоимостью 500 долларов, которые оплачивают другие страны НАТО — в Европе и Канада.