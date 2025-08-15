Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: в НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине

В июле президент США предложил сделку для оказания военной помощи Украине за счет европейских стран. Некоторые государства на нее согласились, признав, что европейские арсеналы и возможности ВПК ограничены, пишет Euractiv, новостное издание ЕС.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Первыми на сделку с Трампом пошли Нидерланды, пообещав профинансировать покупку американского оружия для Киева на 500 млн долларов. Вскоре к ним присоединились Дания, Швеция и Норвегия, которые суммарно внесут тоже 500 млн долларов. В среду о выделении 500 млн долларов на эту программу заявила Германия, говорится в статье.

Euractiv подчеркивает, что Европа не в состоянии самостоятельно обеспечить Украину достаточным количеством военной техники и боеприпасов.

Поэтому американские военные арсеналы и оружейные заводы остаются критически важными для реализации этой цели, пишет издание.

«Нет ни единого способа обойти американскую промышленность, поскольку европейские запасы и возможности военно-промышленного комплекса в ближайшее время будут исчерпаны», — сказал Euractiv один из чиновников НАТО, добавив, что потребность Украины в определенных военных поставках «огромна».

В соответствии со схемой, известной как «список приоритетных потребностей Украины» (PURL), Киев уточняет свои потребности в вооружении, после чего этот список проверяется Вашингтоном на предмет наличия требуемых вооружений, а затем «упаковывает» их в пакеты стоимостью 500 долларов, которые оплачивают другие страны НАТО — в Европе и Канада.

По словам представителя НАТО, Североатлантический альянс превратился в «своего рода расчетный счет» для оказания военной помощи Украине.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше