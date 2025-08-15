Euractiv: в НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине

В соответствии со схемой, известной как «список приоритетных потребностей Украины» (PURL), Киев уточняет свои потребности в вооружении, после чего этот список проверяется Вашингтоном на предмет наличия требуемых вооружений, а затем «упаковывает» их в пакеты стоимостью 500 долларов, которые оплачивают другие страны НАТО — в Европе и Канада.