В Березинском районе 41-летний мужчина умер после укуса пчел

Госкомитет судебных экспертиз рассказал о трагическом случае, произошедшем в агрогородке Богушевичи Березинского района Минской области. Один из его жителей обратился к соседу с просьбой помочь ему убрать пчелиное гнездо, которое он обнаружил во дворе своего дома на дереве.