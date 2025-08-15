В Березинском районе 41-летний мужчина умер после укуса пчел

Госкомитет судебных экспертиз рассказал о трагическом случае, произошедшем в агрогородке Богушевичи Березинского района Минской области. Один из его жителей обратился к соседу с просьбой помочь ему убрать пчелиное гнездо, которое он обнаружил во дворе своего дома на дереве.
Сосед, а он был нетрезв, не отказал, один направился в соседский двор и пропал. Через какое-то время хозяин дома обнаружил его лежащим на земле без признаков жизни.
Прибывшие по вызову медики «скорой» констатировали смерть 41-летнего мужчины.
Согласно заключению судебных экспертов, смерть мужчины наступила в результате анафилактического шока, вызванного укусами пчел. На теле погибшего были обнаружены следы как минимум 37 укусов насекомых.
А исследование крови погибшего показало наличие этилового спирта в концентрации 3,9 промилле, что у живых лиц может соответствовать тяжелой степени острой интоксикации. Для сравнения -бутылка водки поднимает уровень алкоголя в крови до 2,5 промилле.
