Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березинском районе 41-летний мужчина умер после укуса пчел

Пьяный мужчина снимал пчелиное гнездо и был закусан пчелами до смерти.

Источник: Комсомольская правда

Госкомитет судебных экспертиз рассказал о трагическом случае, произошедшем в агрогородке Богушевичи Березинского района Минской области. Один из его жителей обратился к соседу с просьбой помочь ему убрать пчелиное гнездо, которое он обнаружил во дворе своего дома на дереве.

Сосед, а он был нетрезв, не отказал, один направился в соседский двор и пропал. Через какое-то время хозяин дома обнаружил его лежащим на земле без признаков жизни.

Прибывшие по вызову медики «скорой» констатировали смерть 41-летнего мужчины.

Согласно заключению судебных экспертов, смерть мужчины наступила в результате анафилактического шока, вызванного укусами пчел. На теле погибшего были обнаружены следы как минимум 37 укусов насекомых.

А исследование крови погибшего показало наличие этилового спирта в концентрации 3,9 промилле, что у живых лиц может соответствовать тяжелой степени острой интоксикации. Для сравнения -бутылка водки поднимает уровень алкоголя в крови до 2,5 промилле.

Кстати, в пьяном виде брестчанин поджег родительский дом жены в Дрогиченском районе.

Мы писали, что можно и нельзя делать на Медовый Спас, когда говорят «У первого Спаса всего в запасе».