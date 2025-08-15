RT показал новые кадры со стадиона в Анкоридже, где разместили журналистов

Журналисты привезли с собой десятки сумок с техникой и штативы от камер. Один из таких штативов используется даже для разглаживания одежды.
Ранее корреспондент RT Егор Пискунов сообщил, что приехавших на Аляску российских журналистов разместили на стадионе в Анкоридже.
Продюсер RT Ася Мишнова рассказала, что, несмотря на бытовые трудности, российские журналисты находят повод для юмора.
