RT показал новые кадры со стадиона в Анкоридже, где разместили журналистов

RT публикует новые кадры со стадиона в Анкоридже, где разместили журналистов, которые приехали на саммит президентов России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Журналисты привезли с собой десятки сумок с техникой и штативы от камер. Один из таких штативов используется даже для разглаживания одежды.

Ранее корреспондент RT Егор Пискунов сообщил, что приехавших на Аляску российских журналистов разместили на стадионе в Анкоридже.

Продюсер RT Ася Мишнова рассказала, что, несмотря на бытовые трудности, российские журналисты находят повод для юмора.

