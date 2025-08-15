Британской принцессе Анне исполнилось 75 лет

В начале 1974 года принцесса Анна с мужем возвращались в Букингемский дворец после благотворительного мероприятия, когда водитель ее «Роллс-Ройса» остановил машину на улице Пэлл-Мэлл неподалеку от королевской резиденции — дорога была перегорожена другим автомобилем. Из машины выскочил мужчина по имени Иэн Болл и начал стрелять. Он ранил охранника принцессы Анны, ее водителя и журналиста одного из таблоидов, который был рядом и попытался вмешаться. Подойдя к машине, мужчина заявил дочери королевы, что намерен ее похитить, получить выкуп в размере от £2 до 3 млн (по разным версиям) и передать деньги Национальной службе здравоохранения. На требование выйти из автомобиля принцесса заявила: «И не подумаю».