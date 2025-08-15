Долги предприятий Ростовской области за ЖКУ достигли 14 млрд рублей

Наибольшая задолженность пришлась на электроэнергию — 4,1 млрд рублей. На втором месте — водоснабжение и водоотведение с невыплаченной суммой в 3,5 млрд рублей. За тепло предприятия должны 3,3 млрд рублей. Задолженность за газ превысила 3 млрд рублей.