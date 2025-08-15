Ричмонд
Долги предприятий Ростовской области за ЖКУ достигли 14 млрд рублей

Некоторые донские предприятия оказались должниками в начале лета 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Долги предприятий Ростовской области за коммунальные услуги на начало лета 2025 года составили более 14 млрд рублей. Об этом порталу domostroydon.ru рассказала заместитель министра ЖКХ региона Марина Сюсюкина.

Наибольшая задолженность пришлась на электроэнергию — 4,1 млрд рублей. На втором месте — водоснабжение и водоотведение с невыплаченной суммой в 3,5 млрд рублей. За тепло предприятия должны 3,3 млрд рублей. Задолженность за газ превысила 3 млрд рублей.

В минЖКХ контролируют ситуацию. В регионе работают специальные комиссии с участием энергетиков и правоохранителей контрольных и надзорных органов.

— Ежемесячно сведения направляются в правоохранительные органы для принятия мер, — отметила Марина Сюсюкина.

К слову, жители области тоже накопили долги в 7,1 млрд рублей по данным на 1 июня.

