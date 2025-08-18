Что россияне думают о землетрясении на Камчатке: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 13 августа. В опросе приняли участие более четырех тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.
Большинство россиян (70%) слышали о землетрясении на Камчатке и активно следили за развитием событий, 29% что-то слышали, но без подробностей, и лишь один процент впервые узнал об этом из опроса.
Последствия землетрясения
Наиболее серьезным последствием землетрясения 63% респондентов считают активизацию вулканов, 59% — разрушение зданий, 49% — затопление зданий после цунами, 35% — смещение территории Камчатки на два метра, 30% — отключение электричества в городах. Три процентра затруднились ответить.
Сумма процентов превышает100, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Меры по обеспечению безопасности во время землетрясения
В школах и детсадах региона появятся вывески, маркировка безопасных мест, а также пройдут учения по эвакуации. 61% опрошенных считают, что такие меры следовало внедрить еще до землетрясения и сделать обязательными в сейсмоопасных регионах. 33% уверены, что такие меры должны быть обязательными во всех регионах, три процента выступают за то, что внедрение мер необязательно, если серьезных угроз раньше не было, два процента — что такие меры следует внедрять только при появлении реальной угрозы. Еще один процент затруднился с ответом.
Мнения о частоте проведения учений по эвакуации на случай землетрясения в образовательных учреждениях в сейсмоопасных регионах распределились следующим образом:
ежеквартально — 29%;
два раза в год — 28%;
раз в год — 27%;
только при повышенной сейсмоактивности — 11%;
затруднились ответить — 4%.
Действия властей по ликвидации последствий землетрясения
36% затруднились оценить действия властей по устранению последствий землетрясения на Камчатке, 34% оценивают их в целом эффективными, но с некоторыми недочетами, 13% считают, что реакция была формальной и поверхностной, 11% — что действия властей были эффективными и своевременными, шесть процентов — неэффективными.
Влияние землетрясения на планы отдыха на Камчатке
Отдых на Камчатке в 2025 году изначально не планировали 85% опрошенных. 10% собираются посетить регион в будущем, а пять процентов планировали поездку до землетрясения.
Среди тех, кто уже собирался на Камчатку, 74% не изменили планы, 14% отказались от поездки, а 13% пока не приняли решение, но рассматривают другие варианты отдыха.