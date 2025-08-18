Что россияне думают о землетрясении на Камчатке: результаты опроса Новостей Mail

В школах и детсадах региона появятся вывески, маркировка безопасных мест, а также пройдут учения по эвакуации. 61% опрошенных считают, что такие меры следовало внедрить еще до землетрясения и сделать обязательными в сейсмоопасных регионах. 33% уверены, что такие меры должны быть обязательными во всех регионах, три процента выступают за то, что внедрение мер необязательно, если серьезных угроз раньше не было, два процента — что такие меры следует внедрять только при появлении реальной угрозы. Еще один процент затруднился с ответом.