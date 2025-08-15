Медвежья семья устроила «обед» на овсяном поле под Новосибирском

Инспекторы Минприроды Новосибирской области засняли медведицу с медвежатами, лакомящихся молодым овсом в Чулымском районе.
В Чулымском районе Новосибирской области сотрудники регионального Минприроды стали свидетелями трогательной сцены: медведица со своими медвежатами пришла полакомиться овсом молочной спелости. Маленькие медвежата резвились среди растений, пробуя нежные стебли, пока заботливая мама внимательно следила за их безопасностью, сообщили в ведомстве.
По словам инспекторов, медведица периодически вставала на задние лапы, прислушиваясь к окружающим звукам, а медвежата спокойно продолжали играть, чувствуя себя защищёнными.
По данным на февраль 2025 года, в лесах Новосибирской области насчитывается более 1,4 тысячи бурых медведей. Животные обитают в 15 районах региона, с наибольшей популяцией в Колыванском и Убинском районах и наименьшей в Искитимском и Барабинском.