Медвежья семья устроила «обед» на овсяном поле под Новосибирском

По данным на февраль 2025 года, в лесах Новосибирской области насчитывается более 1,4 тысячи бурых медведей. Животные обитают в 15 районах региона, с наибольшей популяцией в Колыванском и Убинском районах и наименьшей в Искитимском и Барабинском.