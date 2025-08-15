В возрасте 49 лет умер белорусский хоккейный тренер Алексей Вербицкий

Печальную новость сообщили на странице клуба в Instagram*.
«С невыносимой болью в сердце МХК “Гранит-Чехов” сообщает о безвременном уходе из жизни нашего наставника — Алексея Валерьевича Вербицкого», — говорится в сообщении.
Алексей Вербицкий выступал за многие белорусские клубы. Он — пятикратный чемпион Беларуси, выступал за национальную сборную страны.
После завершения спортивной карьеры работал тренером. Летом этого года он возглавил МХК «Гранит-Чехов».
«Его внезапный уход — невосполнимая потеря для всего хоккейного сообщества. Алексей Валерьевич был не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком, которого ценили коллеги и уважали игроки», — указано в некрологе.
