Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В возрасте 49 лет умер белорусский хоккейный тренер Алексей Вербицкий

Известный в прошлом белорусский хоккеист, а ныне наставник российского клуба «Гранит-Чехов» Алексей Вербицкий безвременно ушел из жизни в возрасте 49 лет.

Источник: МХК «Гранит-Чехов»

Печальную новость сообщили на странице клуба в Instagram*.

«С невыносимой болью в сердце МХК “Гранит-Чехов” сообщает о безвременном уходе из жизни нашего наставника — Алексея Валерьевича Вербицкого», — говорится в сообщении.

Алексей Вербицкий выступал за многие белорусские клубы. Он — пятикратный чемпион Беларуси, выступал за национальную сборную страны.

После завершения спортивной карьеры работал тренером. Летом этого года он возглавил МХК «Гранит-Чехов».

«Его внезапный уход — невосполнимая потеря для всего хоккейного сообщества. Алексей Валерьевич был не только профессионалом своего дела, но и замечательным человеком, которого ценили коллеги и уважали игроки», — указано в некрологе.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.