В Казани на второй линии метро смогут курсировать беспилотные поезда

В Казани при строительстве второй линии метрополитена предусмотрели возможность курсирования беспилотных поездов. Об этом заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.
Строительство ведется с учетом того, что эту идею реализуют в перспективе. По словам спикера, метрополитен построен на цифровых технологиях. Имеется автоматизированная система управления, а сам транспорт может управляться программой без участия машиниста. Кроме того, на турникетах ввели оплату по биометрии и цифровые жетоны.
Ранее стало известно, что казанский метрополитен намерен перевезти 40 миллионов пассажиров в 2025 году.