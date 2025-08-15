Ричмонд
В Казани на второй линии метро смогут курсировать беспилотные поезда

Сейчас в метрополитене имеется автоматизированная система управления.

Источник: Комсомольская правда

В Казани при строительстве второй линии метрополитена предусмотрели возможность курсирования беспилотных поездов. Об этом заявил гендиректор МУП «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

Строительство ведется с учетом того, что эту идею реализуют в перспективе. По словам спикера, метрополитен построен на цифровых технологиях. Имеется автоматизированная система управления, а сам транспорт может управляться программой без участия машиниста. Кроме того, на турникетах ввели оплату по биометрии и цифровые жетоны.

Ранее стало известно, что казанский метрополитен намерен перевезти 40 миллионов пассажиров в 2025 году.