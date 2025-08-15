Пресняков, Подольская и BURITO выступят на Дне нефтяника в Нижнекамске

В следующую субботу, 23 августа, в Нижнекамске отметят День нефтяника. На праздник соберутся звезды российской и татарской эстрады, передает пресс-служба ПАО «Татнефть». В их числе — Владимир Пресняков, Наталья Подольская, BURITO, DJ Грув, Оксана Почепа (Акула), Гузель Уразова, Эльмира Калимуллина, Фирдус Тямаев, Саида Мухаметзянова и Евгения Южина. Концерт пройдет с 17:10 до 22:00 на площадке ТЦ «Манзара».