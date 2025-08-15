В Казани отремонтировали улицу Октябрьскую

В настоящее время на объекте уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Также обновлены тротуары с заменой дорожного и тротуарного бортовых камней.