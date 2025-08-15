В Казани отремонтировали улицу Октябрьскую

В Ново-Савиновском районе Казани отремонтировали улицу Октябрьскую на участке от улицы Гагарина до улицы Восстания. Работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.
В настоящее время на объекте уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Также обновлены тротуары с заменой дорожного и тротуарного бортовых камней.
Для повышения безопасности движения установлены знаки, разметка и пешеходная дорожка. Отремонтированная дорога обеспечивает подъезд к важным социальным объектам, включая школу № 43, поликлинику № 2 РКПБ и детский сад № 315.
Напомним, в Казани на месяц ограничили движение по улице Беломорской. Дорога будет перекрыта до 10 сентября.