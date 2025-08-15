Ричмонд
На аэродроме Молдавии будут обслуживать военные самолеты Украины

Гражданская авиационная администрация Молдавии сообщила, что на военном аэродроме Маркулешты появились украинские военно-транспортные самолеты. Об этом пишет «Лента.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В сообщение молдавского ведомства отмечается, что пять лайнеров для перевозки гуманитарных и аварийных миссий, размещены на территории аэродрома по запросу Украины. В их числе: Ан-26, Ан-32P Ан-32B, пишет «Лента.ру». Как пояснили в авиационной администрации, пребывание воздушных судов на площадке аэродрома осуществляется в полном соответствии с национальным законодательством.

Техническое обслуживание самолетов проведут авторизованные компании в рамках договорных обязательств. Ведомство также уточнило классификацию воздушных судов: Ан-26 и Ан-32В —военно-транспортные, а Ан-32Р — для тушения пожаров.

Как сообщалось ранее, в Евросоюзе рассматривают сценарий ускоренного принятия Молдавии в объединение. В Брюсселе признают, что подобное решение может вызвать недовольство Украины, чье вступление в ЕС тормозит позиция Венгрии.

