В Самарской области нелегалам рекомендуют покинуть регион до 10 сентября

В Самарской области прошли направленные рейды. Иностранцам-нелегалам рекомендуют урегулировать свой правовой статус, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— В соответствии с указом президента, иностранцам необходимо урегулировать свой статус и обратиться в соответствующие отделения. Кроме того, нелегалы могут добровольно покинуть регион до 10 сентября 2025 года, — отметили в сообщении.
Недавно сотрудники правоохранительных органов провели рейды в Кинельском районе. На ферме нашли несколько иностранных граждан, которые работали без документов. Нарушителей привлекли к административной ответственности.