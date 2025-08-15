Ричмонд
В Минске кабина лифта зажала рабочего, и он погиб

Следователи работают в Минске на месте гибели сотрудника лифтовой службы.

Источник: Комсомольская правда

Следователи работают в одном из бизнес-центров Минска, где днем 15 августа был смертельно травмирован сотрудник лифтовой службы.

33-летний мужчина производил замеры в лифтовой шахте. Внезапно кабина начала движение и рабочий оказался зажат между ней и плитой перекрытия.

Вызванные работники МЧС достали минчанина. Врачи «скорой» пытались его реанимировать, но от полученных травм мужчина скончался.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят выяснению причин и условий, которые привели к гибели рабочего.

Мы писали, что в Березинском районе 41-летний мужчина умер после укуса пчел.