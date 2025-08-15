В Рязанской области при взрыве на заводе «Эластик» погибли пять человек

В пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек, более 100 пострадали. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.