В Рязанской области при взрыве на заводе «Эластик» погибли пять человек

В пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью произошел взрыв. В результате происшествия погибли пять человек, более 100 пострадали. Глава региона поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.
В Рязанской области на заводе «Эластик» около 10:30 произошел взрыв после возгорания в пороховом цехе. По информации губернатора Павла Малкова, ~погибли пять человек, более 100 получили травмы~.
«Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая», — подчеркнул он в своем Telegram-канале.
Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти региона.
Взрыв на заводе запечатлели очевидцы. На кадрах видны языки пламени на территории предприятия и огромный столб дыма. После инцидента было эвакуировано более 100 работников, но под обломками конструкций остаются еще минимум 20 человек. По информации Telegram-канала Baza, доступ к ним затруднен.
Кроме того, создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. ~Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.~
Экстренные службы продолжают работу на месте ЧС — задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники МЧС России. В ведомстве заверили, что угрозы жилому сектору нет. РИА Новости выяснило, что расстояние от места взрыва до жилого сектора составляет два километра, зона детонации не выходит за пределы завода.
Что привело к взрыву?
По предварительной информации, причины взрыва не связаны с атакой БПЛА — в регионе не объявлялся режим угрозы беспилотной опасности, пишет Baza.
Позже Telegram-канал допустил, что причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности в цехе. По версии Mash, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас.
По факту инцидента региональное управление СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ.
Следователи проверят соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности на предприятии установленным нормам, подчеркнули в ведомстве.
На инцидент отреагировала и прокуратура Рязанской области. Ведомство организовало проверку. Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия приехал прокурор региона.
Взрыв в 2021-м: 17 погибших.
22 октября 2021 года взрыв на этом же заводе унес жизни 17 человек. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как взрывная волна в цехе по производству пороха отбросила рабочих, разгружающих мешки.
На территории поселка Лесного вводили режим чрезвычайной ситуации, позже в регионе был объявлен траур. Соболезнования родным и близким погибших выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Власти заверили, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.
В МЧС причиной возгорания назвали нарушение технологического процесса.
СК России также возбудил дело по части 3 статьи 217 УК РФ, был задержан гендиректор и учредитель одной из компаний. Глава ведомства Александр Бастрыкин требовал передать материалы для расследования в главное следственное управление СК.
Telegram-канал 112 выяснил, что завод «Эластик» еще в 2019 году, в статусе федерального государственного унитарного предприятия, получал замечания по пожарной безопасности. Позже предприятие было ликвидировано как банкрот, но в 2024-м было зарегистрировано как новое юрлицо — акционерное общество.
«Одна из компаний, которая находится у него в управлении, ООО “Гефест-М”, как раз и занимается изготовлением взрывчатки. Предварительно, именно в их цехе и произошел взрыв», — говорится в публикации.
«Гефест-М» неоднократно получал замечания по итогам проверок, по большей части они касались условий труда, добавил 112.