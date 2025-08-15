Социальные МФЦ расширяют сeть в Новосибирске

С июня в Новосибирске на базе филиалов Городского комплексного центра социального обслуживания населения начали работать шесть социальных МФЦ в тестовом режиме. За это время в цeнтры обратились около 1 000 человек, в том числе участники специальной военной операции. В сентябре планируется открытие ещё двух центров — в Советском районе и Центральном округе, сообщает пресс-центр мэрии.