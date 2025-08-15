Социальные МФЦ расширяют сeть в Новосибирске

В Новосибирске с июня работают пилотные социальные многофункциональные цeнтры, которые уже обслужили около тысячи горожан; в сентябре планируется открытие двух новых филиалов.
С июня в Новосибирске на базе филиалов Городского комплексного центра социального обслуживания населения начали работать шесть социальных МФЦ в тестовом режиме. За это время в цeнтры обратились около 1 000 человек, в том числе участники специальной военной операции. В сентябре планируется открытие ещё двух центров — в Советском районе и Центральном округе, сообщает пресс-центр мэрии.
Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что социальные МФЦ отличаются от обычных «Моих документов»: здесь не только оформляют справки, но и комплексно решают проблемы посетителей. Для этого привлекаются специалисты из разных ведомств, включая отделы занятости, пособий, образования, медицину и юристов.
«Человек приходит с проблемой, мы сопровождаем его до момента, пока она не будет решена», — пояснил мэр.
Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей: в центрах работают социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества», которые помогают этой категории граждан.
На данный момент центры открыты в Дзержинском, Калининском, Кировском, Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Новые филиалы в сентябре пополнят сеть, сделав социальные услуги более доступными для жителей города.