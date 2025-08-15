Ричмонд
На улице 60 лет СССР в Алуште построят новую школу

Сейчас на объекте ведутся подготовительные земляные работы.

Источник: пресс-служба администрации Алушты

На улице 60 лет СССР в Алуште началось строительство новой школы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Галина Огнева.

По ее словам, сейчас на объекте ведутся подготовительные земляные работы. Они необходимы для того, чтобы заложить фундамент и в дальнейшем построить здание.

«Работы ведутся согласно утвержденному плану-графику», — отметила Огнева.

Руководитель администрации добавила, что новую школу оснастят всем необходимым для комфортного и эффективного обучения. Там будут работать просторные классы, спортзал и библиотека. Градоначальница также рассказала, что из окон будет открываться замечательный вид на окрестности Алушты.

«Это создаст благоприятную атмосферу для обучения и развития детей», — заключила чиновница.