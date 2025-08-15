На улице 60 лет СССР в Алуште построят новую школу

Руководитель администрации добавила, что новую школу оснастят всем необходимым для комфортного и эффективного обучения. Там будут работать просторные классы, спортзал и библиотека. Градоначальница также рассказала, что из окон будет открываться замечательный вид на окрестности Алушты.