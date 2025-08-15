Ричмонд
В Ростове-на-Дону для пострадавших от БПЛА открыли второй пункт приема заявлений

В Ростове продолжается прием заявлений от пострадавших при атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону для пострадавших во время атаки БПЛА открыли второй пункт приема заявлений. Об этом 15 августа сообщил глава города Александр Скрябин.

— Помимо развернутого вчера пункта по приему заявлений в лицее № 50 на улице Народного Ополчения, 282, развернут второй пункт в одном из пострадавших домов, на Лермонтовской, 94/96, — проинформировал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.

Глава города добавил, что сейчас также работает телефон горячей линии.

— Для нас важно, чтобы все жители в скорейшее время смогли вернуться в свои дома и оперативно начали получать предусмотренные выплаты, — подчеркнул Александр Скрябин.

Напомним, 15 августа 20 групп начали поквартирный обход для оценки ущерба, эту работу и подготовку к замене окон будут вести и в выходные дни.

