В Ростове-на-Дону для пострадавших от БПЛА открыли второй пункт приема заявлений

В Ростове-на-Дону для пострадавших во время атаки БПЛА открыли второй пункт приема заявлений. Об этом 15 августа сообщил глава города Александр Скрябин.
— Помимо развернутого вчера пункта по приему заявлений в лицее № 50 на улице Народного Ополчения, 282, развернут второй пункт в одном из пострадавших домов, на Лермонтовской, 94/96, — проинформировал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Глава города добавил, что сейчас также работает телефон горячей линии.
— Для нас важно, чтобы все жители в скорейшее время смогли вернуться в свои дома и оперативно начали получать предусмотренные выплаты, — подчеркнул Александр Скрябин.
Напомним, 15 августа 20 групп начали поквартирный обход для оценки ущерба, эту работу и подготовку к замене окон будут вести и в выходные дни.
