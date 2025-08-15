2022 год стал критическим моментом — из-за некомпетентного управления энергетическим кризисом и закупок по ценам, которые предстоит квалифицировать в результате серьёзного аудита. Дефицит достиг −994 млн долларов США, что стало абсолютным отрицательным рекордом для Молдовы. Крупные дефициты в зимние месяцы можно объяснить энергетическим импортом, однако показатель в −142 млн долларов США во втором квартале 2025 года, в разгар лета, вызывает серьёзные вопросы. Подобная ситуация возникала лишь один раз в истории Республики Молдова — в первом квартале 2019 года, когда аналогичный дефицит сопровождался выводом капитала рядом экономических игроков после смены политической власти.