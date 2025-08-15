Валютный рынок Республики Молдова остаётся в «красной зоне» на протяжении всех лет правления партии PAS, при этом предложение валюты постоянно ниже существующего спроса. Структурный дефицит свидетельствует о давлении на платёжный баланс и хронической зависимости от импорта, усугублённой отсутствием конкурентоспособного экспорта.
Валютный рынок — это своего рода рентгеновский снимок качества управления или его отсутствия. В Молдове валютный рынок подаёт чёткий сигнал: «двигатель» экономики работает в «красной зоне», сигнальная лампочка тревожно горела все 4 года, но никто на неё не обратил внимания.
2022 год стал критическим моментом — из-за некомпетентного управления энергетическим кризисом и закупок по ценам, которые предстоит квалифицировать в результате серьёзного аудита. Дефицит достиг −994 млн долларов США, что стало абсолютным отрицательным рекордом для Молдовы. Крупные дефициты в зимние месяцы можно объяснить энергетическим импортом, однако показатель в −142 млн долларов США во втором квартале 2025 года, в разгар лета, вызывает серьёзные вопросы. Подобная ситуация возникала лишь один раз в истории Республики Молдова — в первом квартале 2019 года, когда аналогичный дефицит сопровождался выводом капитала рядом экономических игроков после смены политической власти.
Послание валютного рынка очевидно: пока PAS демонстрирует предвыборный оптимизм, «приближённые» к власти уже проголосовали деньгами — активно выводят капиталы за рубеж и готовят «отступление» на случай развития событий после выборов. В Молдове валютный рынок является не только экономическим индикатором, но и политическим барометром. А текущие цифры передают вердикт, который не в силах приукрасить ни один опрос — написал Филат.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове придумали новые награды перед выборами: Только вручать Орден Свободы, когда в стране есть политзаключенные, репрессии и запреты, — верх лицемерия.
Власти учредили новые ордена и изменили вид уже существующих (далее…).
Репрессивная машина в действии: Если бы меня десятилетней давности закинуть в настоящую Молдову, поразился бы — за православие у нас уже возбуждают уголовные дела!
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины с ребенком, которых в Кишиневе силой затолкали в автозак прямо с православного контрпротеста во время ЛГБТ-марша (далее…).
Как можно было так проиграть: Разгром чемпиона Молдовы в Сан-Марино — оргеевский «Милсами» пропустил три мяча и вылетает из еврокубков.
«Милсами» проиграл скромному санмаринскому клубу со счетом 0:3 (далее…).