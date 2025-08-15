Врач омского «Авангарда» перешел в шанхайский клуб

Бывший врач омского «Авангарда» Дмитрий Батушенко перешел на работу в китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс». Об этом сообщает телеграм-канал клуба.
«Дмитрия Батушенко в КХЛШ знают как одного из лучших специалистов. Он 17 лет провел в системе омского “Авангарда”, возглавляемая им служба дважды удостаивалась награды имени Андрея Зимина», — прокомментировал генеральный менеджер ХК «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий.
Отметим, что врач Батушенко не первый специалист, перешедший из омского «Авангарда» в китайский клуб в новом сезоне. В «Шанхай Дрэгонс» после многолетней работы в «Авангарде» перешел директор по связям с общественностью Олег Малицкий, также с 2019 по 2023 год в омском клубе работал нынешний генеральный директор Шанхай Дрэгонс" Сергей Белых.