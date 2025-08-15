Ричмонд
Путин проводит совещание по развитию Магадана

Путин собрал совещание, посвященное развитию Магадана.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города.

Президент РФ в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой.

Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Оно проходит в режиме видеоконференцсвязи.

Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки.

