Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ищут поставщика 32 единиц спецтехники за 171 млн рублей

Городской центр организации дорожного движения объявил тендер на закупку техники для благоустройства и содержания дорог, победитель должен поставить машины до конца ноября 2025 года.

Городской центр организации дорожного движения объявил тендер на закупку техники для благоустройства и содержания дорог, победитель должен поставить машины до конца ноября 2025 года.

В Новосибирске стартовал тендер на поставку 32 единиц спецтехники для нужд дорожно-благоустроительного комплекса города. Начальная цена контракта составляет 171,6 млн рублей, а прием заявок продлится до 25 августа, следует из данных портала госзакупок.

Согласно условиям аукциона, победитель должен поставить восемь ковшовых погрузчиков, 11 машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, 11 автосамосвалов, а также два фрезерных крана. Срок поставки до 30 ноября 2025 года. Техника должна иметь гарантию не менее одного года с момента подписания контракта.

Напомним, в июне департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщил о выделении 504 млн рублей на приобретение 55 единиц техники, включая подметально-вакуумные машины, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы, бульдозеры, снегопогрузчики, дорожные фрезы и другую специализированную технику.