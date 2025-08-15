В Новосибирске ищут поставщика 32 единиц спецтехники за 171 млн рублей

Городской центр организации дорожного движения объявил тендер на закупку техники для благоустройства и содержания дорог, победитель должен поставить машины до конца ноября 2025 года.
В Новосибирске стартовал тендер на поставку 32 единиц спецтехники для нужд дорожно-благоустроительного комплекса города. Начальная цена контракта составляет 171,6 млн рублей, а прием заявок продлится до 25 августа, следует из данных портала госзакупок.
Согласно условиям аукциона, победитель должен поставить восемь ковшовых погрузчиков, 11 машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, 11 автосамосвалов, а также два фрезерных крана. Срок поставки до 30 ноября 2025 года. Техника должна иметь гарантию не менее одного года с момента подписания контракта.
Напомним, в июне департамент дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщил о выделении 504 млн рублей на приобретение 55 единиц техники, включая подметально-вакуумные машины, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы, бульдозеры, снегопогрузчики, дорожные фрезы и другую специализированную технику.