В Новосибирске ищут поставщика 32 единиц спецтехники за 171 млн рублей

Согласно условиям аукциона, победитель должен поставить восемь ковшовых погрузчиков, 11 машин для коммунального хозяйства и содержания дорог, 11 автосамосвалов, а также два фрезерных крана. Срок поставки до 30 ноября 2025 года. Техника должна иметь гарантию не менее одного года с момента подписания контракта.