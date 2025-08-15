Калининградская область получит 20 новых троллейбусов

Региону выделят 500 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, срок поставки — до конца текущего года. Средства выделены по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что «Калининград-ГорТранс» планирует закупить 100 терминалов для оплаты проезда. На закупку выделили 4 миллиона рублей. Терминалы установят на поручнях с защитным кожухом в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.
Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.Читать дальше