Калининградская область получит 20 новых троллейбусов

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что «Калининград-ГорТранс» планирует закупить 100 терминалов для оплаты проезда. На закупку выделили 4 миллиона рублей. Терминалы установят на поручнях с защитным кожухом в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.