Калининградская область получит 20 новых троллейбусов

Калининградская область получит софинансирование на покупку 20 новых троллейбусов.

Региону выделят 500 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, срок поставки — до конца текущего года. Средства выделены по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что «Калининград-ГорТранс» планирует закупить 100 терминалов для оплаты проезда. На закупку выделили 4 миллиона рублей. Терминалы установят на поручнях с защитным кожухом в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

