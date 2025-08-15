Памятник космонавту Гречко установили перед Нижегородским планетарием

Памятник советскому космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Гречко отреставрировали и установили перед Нижегородским планетарием.
Отреставрированный памятник установили 15 августа. Ранее монумент располагался с правой стороны планетария, рядом с макетом орбитального корабля-ракетоплана «Буран». Теперь памятник будет стоять напротив входа в здание. Реставрация монумента заняла около двух недель — работы проводили специалисты нижегородской организации.
«Имя космонавта Георгия Михайловича Гречко для нашего планетария имеет огромное значение. Именно благодаря усилиям Георгия Михайловича наш планетарий получил собственное здание и поэтому носит его имя», — отметила директор Нижегородского планетария им. Георгия Гречко Галина Муромцева.
