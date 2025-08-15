Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памятник космонавту Гречко установили перед Нижегородским планетарием

Ранее монумент стоял сбоку здания.

Источник: Нижегородский планетарий

Памятник советскому космонавту, дважды Герою Советского Союза Георгию Гречко отреставрировали и установили перед Нижегородским планетарием.

Отреставрированный памятник установили 15 августа. Ранее монумент располагался с правой стороны планетария, рядом с макетом орбитального корабля-ракетоплана «Буран». Теперь памятник будет стоять напротив входа в здание. Реставрация монумента заняла около двух недель — работы проводили специалисты нижегородской организации.

«Имя космонавта Георгия Михайловича Гречко для нашего планетария имеет огромное значение. Именно благодаря усилиям Георгия Михайловича наш планетарий получил собственное здание и поэтому носит его имя», — отметила директор Нижегородского планетария им. Георгия Гречко Галина Муромцева.

Ранее планетарий им. Гречко представил свои программы на Нижегородской ярмарке.