Кинозвёзды штурмуют Калининград: фестиваль «Короче» готовит жаркую неделю кино

Летний кинотеатр станет настоящим магнитом для киноманов. Все дни фестиваля здесь будут идти показы лучших фильмов российского проката под открытым небом. А для любителей эксклюзивного контента подготовлены показы в Зеленоградске в рамках фестиваля «Лето PREMIER».