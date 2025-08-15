Кинозвёзды штурмуют Калининград: фестиваль «Короче» готовит жаркую неделю кино

С 19 по 24 августа город примет XIII фестиваль «Короче», который обещает стать самым ярким культурным событием лета.
Звёздный состав участников впечатляет: на экраны выйдут 19 короткометражек с участием настоящих кинозвёзд. Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Игорь Гордин, Алёна Бабенко, Юлия Снигирь, Григорий Верник, Антон Филиппенко, Даниил Стеклов, Мария Андреева и Роман Курцын — это лишь часть блистательного актёрского состава. А режиссёрские работы Евгения Цыганова и Светланы Степанковской добавят программе особый шарм.
Грандиозное открытие состоится 20 августа в Центральном парке. Легендарный блюзмен и живая легенда русского рок-н-ролла Евгений Маргулис задаст фестивальному настроению правильный тон. После его выступления зрители увидят премьеру лирической комедии «Ешь! Борись! Люби!».
Летний кинотеатр станет настоящим магнитом для киноманов. Все дни фестиваля здесь будут идти показы лучших фильмов российского проката под открытым небом. А для любителей эксклюзивного контента подготовлены показы в Зеленоградске в рамках фестиваля «Лето PREMIER».
Самое интересное — судьбу победителей в специальной программе «Короче. Звезды» будут решать сами зрители путём голосования. Такая демократичность делает фестиваль по-настоящему народным.
Регистрация на мероприятия откроется 18 августа на официальном сайте фестиваля. Успейте занять своё место в первом ряду этого грандиозного кинособытия.