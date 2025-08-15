Жительницу Новополоцка будут судить за мошенничество на Br1,8 млн

По материалам дела жительница Новополоцка с октября 2021 года по июль 2024 завладела деньгами 21 потерпевшего на общую сумму свыше Br1,8 млн.
Женщина использовала для этого различные предлоги, в том числе, осуществление финансово-хозяйственной деятельности, инвестирование в ее бизнес. При этом для инвесторов она предлагала высокие проценты за капиталовложения.
Однако фигурантка дела скрыла от инвесторов факты невозвращенных ранее взятых денежных средств, в том числе о наличии не оплаченных долгов перед продавцами из России.
Для создания видимости благополучия финансовых дел ряду кредиторов она выплачивала небольшие проценты, убеждая тем самым их не только передавать новые суммы денег, но и вовлекать в мошенническую схему своих друзей и знакомых.
Полученные деньги молодая девушка расходовала на личные нужды.
Уголовное дело находилось в производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета Беларуси.
При изучении уголовного дела в прокуратуре Новополоцка пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст. 209 УК.
При направлении уголовного дела в суд примененную к обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.