Грозы и дожди обрушатся в выходные на Башкирию

В Башкирии будут дождливые выходные. Об этом рассказали синоптики.
В субботу, 16 августа, ночные грозы и дожди, которые прошли лишь в некоторых районах, обрушатся на всю Башкирию. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22°.
На следующий день, 17 августа, погода немного улучшится: дожди будут локальными и менее интенсивными. Ветер сменится на западное направление. Ночные температуры опустятся до +7…+12°, дневные немного повысятся — до +18…+23°.
