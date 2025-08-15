Ричмонд
Грозы и дожди обрушатся в выходные на Башкирию

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии будут дождливые выходные. Об этом рассказали синоптики.

В субботу, 16 августа, ночные грозы и дожди, которые прошли лишь в некоторых районах, обрушатся на всю Башкирию. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22°.

На следующий день, 17 августа, погода немного улучшится: дожди будут локальными и менее интенсивными. Ветер сменится на западное направление. Ночные температуры опустятся до +7…+12°, дневные немного повысятся — до +18…+23°.

