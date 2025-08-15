Путин сообщил об ускорении работы по мастер-планам дальневосточных городов

«В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано», — сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана.