Путин сообщил об ускорении работы по мастер-планам дальневосточных городов

Путин: работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась.

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году работа по мастер-планам дальневосточных городов заметно ускорилась.

«В этом году работа по мастер-планам заметно ускорилась, набран хороший темп. Полным ходом разрабатывается проектная документация, открываются строительные площадки, сдаются в эксплуатацию новые объекты. При этом 165 объектов в дальневосточных городах уже построено и модернизировано», — сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана.

Он подчеркнул, что для социально-экономического и пространственного развития конкретного города или городской агломерации такая работа крайне важна.