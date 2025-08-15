Путин рассказал о роли мастер-планов в формировании городской среды

МАГАДАН, 15 авг — РИА Новости. Мастер-планы помогают в формировании современной и благоприятной городской среды, заявил президент России Владимир Путин.
«Мастер-планы помогают эффективному решению ключевой задачи, а именно формированию современной, благоприятной и комфортной среды, без которой о развитии экономики в городе трудно говорить», — сказал глава государства в ходе совещания о ходе реализации мастер-плана города Магадана.
Путин добавил, что реализация мастер-планов позволяет обеспечить сбалансированное и гармоничное развитие городов.
«Разумеется, все мастер-планы должны быть обеспечены ресурсами», — заключил президент.